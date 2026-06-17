تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشعراء
١٠٥
١٠٥:٢٦
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{گفتوگۆی نێوان نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- و قەومەكەی} [
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥)
] قهومی نوح سهرجهم پێغهمبهرانیان بهدرۆ زانی، (كه باوهڕیان به پێغهمبهرهكهی خۆیان نهبوو وهك ئهوه وایه ههموو پێغهمبهرانیان بهدرۆ زانیبێت).