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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 10
الشعراء
١٠
١٠:٢٦
واذ نادى ربك موسى ان ايت القوم الظالمين ١٠
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠
وَإِذۡ
ﲌ
نَادَىٰ
ﲍ
رَبُّكَ
ﲎ
مُوسَىٰٓ
ﲏ
أَنِ
ﲐ
ٱئۡتِ
ﲑ
ٱلۡقَوۡمَ
ﲒ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲓ
١٠
ﲔ
واذكر - أيها الرسول -
لقومك إذ نادى ربك موسى:
أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون،
وقل لهم:
ألا يخافون عقاب الله تعالى، ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟
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