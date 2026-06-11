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الشمس
٩
٩:٩١
قد افلح من زكاها ٩
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩
قَدۡ
أَفۡلَحَ
مَن
زَكَّىٰهَا
٩
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العربية
تفسير السعدي
وقوله:
{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا }
أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة الله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.