تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشمس
٨
٨:٩١
فالهمها فجورها وتقواها ٨
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨
فَأَلۡهَمَهَا
فُجُورَهَا
وَتَقۡوَىٰهَا
٨
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)
] وه خوای گهوره ڕێنمایی مرۆڤی كردووه بۆ ههردوو ڕێگاكه: ڕێگای خراپ و ڕێگای چاك، كامه خراپهكارییهو كامه تهقوای خوای گهورهیه ڕێگای خێرو شهڕی به مرۆڤ ناساندووهو بۆی ڕوون كردۆتهوه، وه فهرمانی پێ كردووه كه ڕێگای چاك بگرێتهبهرو خۆی له ڕێگای خراپ دوور بگرێ.