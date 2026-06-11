تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشمس
٧
٧:٩١
ونفس وما سواها ٧
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
وَنَفۡسٖ
وَمَا
سَوَّىٰهَا
٧
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧)
] وه سوێند بێت به نهفس كه چۆن خوای گهوره مرۆڤی ڕێكخستووه، یاخود سوێند بێت به نهفس كه خوای گهوره سهرهتا مرۆڤی دروست كردووه لهسهر نهفسێكی پاك و لهسهر فیترهتی پاكی ئیسلام دروستی كردووه.