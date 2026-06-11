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الشمس
١٥
١٥:٩١
ولا يخاف عقباها ١٥
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥
وَلَا
يَخَافُ
عُقۡبَٰهَا
١٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)
] وه خوای گهوره لهسهرهنجامی كارهكانی ناترسێ و ترسی هیچ كهسێكی نیهو ههرچیهك بكات بهبێ ترس ئهیكات، والله أعلم.