تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشمس
١٣
١٣:٩١
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ١٣
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣
فَقَالَ
لَهُمۡ
رَسُولُ
ٱللَّهِ
نَاقَةَ
ٱللَّهِ
وَسُقۡيَٰهَا
١٣
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
] پێغهمبهری خوا كه مهبهست پێی صاڵح پێغهمبهره -
صلی الله علیه وسلم
- پێی فهرموون [
نَاقَةَ اللَّهِ
] واز لهو حوشتره بێنن كه خوای گهوره وهكو موعجیزه بۆی ناردوون، وه ئاگاداری بن و لێی نزیك نهكهونهوه [
وَسُقْيَاهَا (١٣)
] وه نزیك مهكهونهوهو دهستدرێژى مهكهنه سهرى لهو ڕۆژهی كه تیایدا ئاو دهخواتهوه، لهبهر ئهوهی ئاوهكه ڕۆژێك بۆ حوشترهكه بوو ڕۆژێك بۆ ئهوان بوو.