تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشمس
١١
١١:٩١
كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِطَغۡوَىٰهَآ
١١
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١)
] قهومی (ثهمود) كه خوای گهوره صاڵح پێغهمبهری -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ناردن ئهوان توغیان و سهركهشیان كردو پێغهمبهرهكهیان بهدرۆ زانی و سنووریان بهزاند له تاوان و سهرپێچیدا.