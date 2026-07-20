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السجدة
٤
٤:٣٢
الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون ٤
ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٤
ٱللَّهُ
ٱلَّذِي
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
وَمَا
بَيۡنَهُمَا
فِي
سِتَّةِ
أَيَّامٖ
ثُمَّ
ٱسۡتَوَىٰ
عَلَى
ٱلۡعَرۡشِۖ
مَا
لَكُم
مِّن
دُونِهِۦ
مِن
وَلِيّٖ
وَلَا
شَفِيعٍۚ
أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ
٤
الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام لحكمة يعلمها، وهو قادر أن يخلقها بكلمة
«كن»
فتكون، ثم استوى سبحانه وتعالى -أي علا وارتفع- على عرشه استواء يليق بجلاله، لا يكيَّف، ولا يشبَّه باستواء المخلوقين. ليس لكم -أيها الناس- من وليٍّ يلي أموركم، أو شفيع يشفع لكم عند الله؛ لتنجوا من عذابه، أفلا تتعظون وتتفكرون -أيها الناس-، فتُفردوا الله بالألوهية وتُخلصوا له العبادة؟
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤:٣٢
أي: ألا تسمعون هذه المواعظ؛ فلا تتذكرون بها، أو أتسمعونها؛ فلا تتذكرون بها، فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع، وعدم التذكر معا، وعلى الثاني إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السماع. الألوسي:11/118.
السؤال: متى تتحقق الفائدة من سماع الموعظة؟
يقول: ما لكم أيها الناس دونه ولي؛ يلي أمركم، وينصركم منه إن أراد بكم ضرًّا، ولا شفيع؛ يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه. يقول: فإياه فاتخذوا وليًّا، وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركم؛ فإنه يم...
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٠
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Maha Ezzeddine
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قبل ٧ سنوات
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المراجع
آية ٤:٣٢
تم النشر فى
Muslim American Society
There are some profound descriptions of Our Lord in this surah, the Prostration.
So many times in this surah is He (swt) referred to as Our Lord, Their Lord. The same name we praise Him in sujood, 'Glory be to My Lord the most High.'
But this is the only verse in Surah As-Sajda where He is mentioned by His name.
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Allah...
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٢
٠
Raef
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قبل ٧ سنوات
·
المراجع
آية ٤:٣٢
تم النشر فى
Muslim American Society
My reflection is specifically on the 'creation of the heavens and earth and ALL in between in 6 days'. By any measure this is an unfathomably ginormous feat…done by the All-Mighty…and yet it was done in 6 days. Not 1 day, or a second….Done by the One who when He says 'Be' , it is.
Once again Allah swt challenges our notion of time…and perhaps is forcing us to see that the only reason He created it in 6 days is because He wanted to…and that’s i...
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٢
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