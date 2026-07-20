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السجدة
٢٤
٢٤:٣٢
وجعلنا منهم ايمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ٢٤
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةًۭ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤
وَجَعَلۡنَا
مِنۡهُمۡ
أَئِمَّةٗ
يَهۡدُونَ
بِأَمۡرِنَا
لَمَّا
صَبَرُواْۖ
وَكَانُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
يُوقِنُونَ
٢٤
وجعلنا من بني إسرائيل هداة ودعاة إلى الخير، يأتمُّ بهم الناس، ويدعونهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده وطاعته، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية حين صبروا على أوامر الله، وترك زواجره، والدعوة إليه، وتحمُّل الأذى في سبيله، وكانوا بآيات الله وحججه مصدقين على وجه اليقين.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٤:٣٢
فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف؛ وهو الصبر على مشاق العبادات، وأنواع البليات، وحبس النفس عن ملاذ الشهوات، والإيقان بالآيات؛ فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذُكر فهو ضالّ. الألوسي:11/139.
السؤال: كيف يكون الداعية من أئمة الهدى؟
سئل سفيان عن قول علي -رضي الله عنه-: "الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد"؛ فقال: "ألم تسمع قوله: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمَّا صبروا)"؛ قال: "لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسًا". ابن كثير:...
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Sirotum Daud
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قبل ١٠ أسابيع
·
المراجع
آية ٢٤:٣٢، ٢٤٦:٢-٢٥١
There's this form of unity that can only come from Allah. In a way, we're talking about having patience with those who seek His face, with those who find refuge, certainty in His Words as you do. That's an environment right there, a people ready and waiting for something near,
{ And We made from among them leaders guiding by Our command when they were patient and they were certain of Our signs. } (Qur'an, 32:24)
Do you remember the story of Ta...
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٣
٢
A Siddiqui
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٢٤:٣٢، ٧٣:٢١
'Be a thermostat, not a thermometer'
I recently read this quote and it made me think about how I interact with my environment.
So I asked myself: 'Am I thermostat or am I a thermometer?'
- Do I gauge my environment and adjust to it accordingly - even when it's below the standards that a Muslim should have?
- Or do I set an appropriate internal standard and elevate my surroundings based on that standard? (For example, make efforts to change th...
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١٧
٤
A Siddiqui
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قبل ٦ سنوات
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المراجع
آية ٢٠٠:٣، ٥:٩٤-٦، ٢٤:٣٢، ٥٨:٢٩-٥٩، ١٥٣:٢، ٦١:٢٦-٦٢، ٨:٩٣، ٢١٤:٢
Are you being hammered with test after test after test lately? Remembering this list of things helps me during challenging times. May Allah allow it to help you too (Ameen):
- The Prophets were tested severely. Don't be disheartened and automatically assume that Allah is displeased with you. In fact, it could very well be the total opposite. Allah tests those whom He loves.
- Someone once told me that a test becomes like a punishment if it ta...
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٦
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