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السجدة
٢٣
٢٣:٣٢
ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقايه وجعلناه هدى لبني اسراييل ٢٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍۢ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًۭى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٣
وَلَقَدۡ
ءَاتَيۡنَا
مُوسَى
ٱلۡكِتَٰبَ
فَلَا
تَكُن
فِي
مِرۡيَةٖ
مِّن
لِّقَآئِهِۦۖ
وَجَعَلۡنَٰهُ
هُدٗى
لِّبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
٢٣
ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك -أيها الرسول- القرآن، فلا تكن في شك من لقاء موسى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل، تدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Khalid Bashir
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قبل ٦ سنوات
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المراجع
آية ١١٧:٣٧، ١٤٥:٧، ٤٦:٥، ١٧:١١، ٤٣:٢٨، ٢٣:٣٢، ٥٣:٢، ٥٣:٤٠-٥٤، ١٥٤:٦، ٤٣:٥-٤٤، ٩١:٦، ١٢:٤٦
The Qur'an is a book that describes itself. There is no other book that I have read or know of that describes itself in a manner with which the Qur'an speaks of its own uniqueness and eloquence. What is even more remarkable is that the Qur'an speaks of yet another glorious book in equally magnanimous and beautiful praiseful attributes—the Torah.
Some of these descriptions of the Torah in the Quran are listed here:
al-Furqan: Discerner/Distingu...
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