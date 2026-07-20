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السجدة
٢٢
٢٢:٣٢
ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ٢٢
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢
وَمَنۡ
أَظۡلَمُ
مِمَّن
ذُكِّرَ
بِـَٔايَٰتِ
رَبِّهِۦ
ثُمَّ
أَعۡرَضَ
عَنۡهَآۚ
إِنَّا
مِنَ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
مُنتَقِمُونَ
٢٢
ولا أحد أشد ظلمًا لنفسه ممن وعظ بدلائل الله، ثم أعرض عن ذلك كله، فلم يتعظ بمواعظه، ولكنه استكبر عنها، إنا من المجرمين الذين أعرضوا عن آيات الله وحججه، ولم ينتفعوا بها، منتقمون.
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القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٢:٣٢
(ومن أظلم) أي: لا أحد أظلم لنفسه، (ممن ذكر بآيات ربه) أي: بحججه وعلاماته، (ثم أعرض عنها) بترك القبول، (إنا من المجرمين منتقمون) لتكذيبهم وإعراضهم. القرطبي:17/40-41.
السؤال: بيّن خطورة الإعراض عن مواعظ الله تعالى وعاقبته.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=32_22
#وقفة_تدبرية
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٠
Koyas Miah
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قبل سنتين
·
المراجع
آية ٢٢:٣٢
It’s easy when reading an ayah like this to automatically think that, because it’s primarily applying to disbelievers / rejectors, it is therefore a warning to ‘others’.
But when I read the opening question – 'Who is more wrong than…' – that suggests to me that there are levels of being wrong. And whilst as Muslims we are, by Allah’s Mercy, protected from being amongst those that reject the revelation, are there other levels of rejection that w...
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١
Maha Ezzeddine
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قبل ٧ سنوات
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المراجع
آية ٢٢:٣٢، ١١٥:٤، ٣٦:٤٣، ١٢٢:٢٠-١٢٦
تم النشر فى
Muslim American Society
The verses that talk about those who turn away from guidance, after they were given warnings and clear signs, are terrifying. May Allah protect us from turning away from guidance and clear instructions from Allah.
-they will be abandoned to their choice
-they will live a constricted, miserable life
-they will be assigned a devil as a close companion to draw them deeper into loss
-they will be blind and neglected on the Day of Judgment
(summariz...
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