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الصافات
٥
٥:٣٧
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥)
] ئهو (الله)یه پهروهردگاری ئاسمانهكان و زهوی و ئهوهی نێوانیان و پهروهردگاری ڕۆژههڵاتهكانیشه، بۆیه دهفهرمێت: ڕۆژههڵاتهكان، لهبهر ئهوهی ههموو ڕۆژێك كه خۆر ههڵدێت ڕۆژههڵاتێكی ههیه به ئهندازهی ژمارهی ڕۆژهكانی ساڵ چونكه ههموو رۆژێك له شوێنێكى جیاوازهوه ههڵدێت، وه باسى رۆژئاواى نهكردووه چونكه له ئایهتى تر باسى كردووه.