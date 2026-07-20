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٣٧
٣٧:٣٧
بل جاء بالحق وصدق المرسلين ٣٧
بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧
بَلۡ
جَآءَ
بِٱلۡحَقِّ
وَصَدَّقَ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٣٧
كذَبوا، ما محمد كما وصفوه به، بل جاء بالقرآن والتوحيد، وصدَّق المرسلين فيما أخبروا به عنه من شرع الله وتوحيده.
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tareq abed
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قبل ٨ سنوات
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المراجع
آية ٣٦:٣٧-٣٧
SubhanaAllah, the Prophet PBUH virtue is such that all the Prophets prophesized his coming to their people, and had he not come, their prophecies would have been unfulfilled, and thus his coming proves the validity of the previous Prophets (peace be upon them all)
#ProphetsVirtues
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