Эти нечестивцы поступали несправедливо по отношению к себе и увязали в неверии, многобожии и непослушании Аллаху. А когда наступит День воскресения, они будут собраны вместе со своими собратьями, которые совершали столь же скверные дела. Более того, идолы и истуканы, которым поклонялись язычники, также разделят их участь. Все они будут собраны вместе, и грубые ангелы погонят их в сторону Ада. Когда многобожники и неверующие осознают, что им не избежать погибели и мучительного наказания, Аллах велит ангелам остановить толпу грешников. Они будут представлены к ответу за свои измышления. На глазах у всех творений Господь опозорит неверующих и изобличит их ложь и измену. Их спросят: «Почему вы так печальны? Почему вы не помогаете друг другу, а идолы не помогают вам? Ведь это вы полагали, что придуманные вами божества избавят вас от наказания и заступятся за вас перед Аллахом». Очевидно, неверующие не будут отвечать на эти вопросы, потому что они будут облачены в одежды покорности и унижения. Они смирятся со своей участью, покорятся воле Всевышнего и не смогут произнести ни слова в свое оправдание. Они будут покорны, униженны и беспомощны.