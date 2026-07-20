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٢٥
٢٥:٣٧
ما لكم لا تناصرون ٢٥
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥
مَا
لَكُمۡ
لَا
تَنَاصَرُونَ
٢٥
ويقال لهم توبيخًا:
ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا؟
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٥:٣٧
فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنه قد علاهم الذل والصغار، واستسلموا لعذاب النار، وخشعوا وخضعوا وأبلسوا؛ فلم ينطقوا. السعدي:702.
السؤال: ذكر الله سؤال أهل النار ولم يذكر إجابتهم، فلماذا؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=37_25
#وقفة_تدبرية
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Sarah Shoaib
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قبل ٦ أسابيع
·
المراجع
آية ٢٥:٣٧
Helpless and lifeless lying on the bed for one week in the hospital this time was a nightmare.
I was looking around in the emergency room here and there, finding an angel of death.
I couldn't explain these feelings in words, but that time was an eye-opener for me, like Allah, my dearest Rabb, wanted to send me a message.
This world is so temporary, just a blink of an eye.
I was hoping and praying may Allah show me the faces of angels with good ne...
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