تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الصافات
٢٤
٢٤:٣٧
وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
وَقِفُوهُمۡۖ
إِنَّهُم
مَّسۡـُٔولُونَ
٢٤
واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم؛ إنهم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدنيا، مساءلة إنكار عليهم وتبكيت لهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٤:٣٧
لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط، فقيل: وقفوهم إنهم مسؤولون، قال ابن عباس: عن جميع أقوالهم وأفعالهم. البغوي:3/657.
السؤال: أين يكون الوقوف بين يدي الله تعالى؟ وعم يكون السؤال يوم القيامة؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=37_24
#وقفة_تدبرية
٠
٠
Tulayhah Tafsir Translations
تابع
قبل ١٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٤:٣٧
In his epic book of history, ibn Kathir included the following report:
[قال مقاتل بن حيان رحمه الله : صليت وراء عمر بن عبد العزيز فقرأ : {وقفوهم إنهم مسئولون} فجعل يكررها وما يستطيع أن يتجاوزها . ]
Muqatil ibn Hayyan said:
I prayed behind 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz and he recited
[وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ]
"Stop them. They will certainly be questioned." [al-Saffat ayah 24]
and he kept repeating it, unable to move beyond it.
[al-Bi...
عرض المزيد
٥
١
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية