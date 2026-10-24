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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 180
الصافات
١٨٠
١٨٠:٣٧
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ١٨٠
سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠
سُبۡحَٰنَ
ﳉ
رَبِّكَ
ﳊ
رَبِّ
ﳋ
ٱلۡعِزَّةِ
ﳌ
عَمَّا
ﳍ
يَصِفُونَ
ﳎ
١٨٠
ﳏ
تنزَّه الله وتعالى رب العزة عما يصفه هؤلاء المفترون عليه.
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