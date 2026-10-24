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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 174
الصافات
١٧٤
١٧٤:٣٧
فتول عنهم حتى حين ١٧٤
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍۢ ١٧٤
فَتَوَلَّ
ﲭ
عَنۡهُمۡ
ﲮ
حَتَّىٰ
ﲯ
حِينٖ
ﲰ
١٧٤
ﲱ
فأعرض -أيها الرسول- عَمَّن عاند، ولم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيها، ويأتي أمر الله بعذابهم، وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك؟ فسوف يرون ما يحل بهم من عذاب الله.
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Tafsir Fathul Majid
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