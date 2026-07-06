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الصافات
١٦٢
١٦٢:٣٧
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 37:161إلى 37:163
فإنكم -أيها المشركون بالله- وما تعبدون من دون الله من آلهة، ما أنتم بمضلِّين أحدًا إلا مَن قدَّر الله عز وجل عليه أن يَصْلَى الجحيم؛ لكفره وظلمه.