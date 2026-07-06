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الصافات
١٦٠
١٦٠:٣٧
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
إِلَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٠
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العربية
التحرير والتنوير لابن عاشور
﴿إلّا عِبادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ﴾ اعْتِراضٌ بَيْنَ جُمْلَةِ ”سُبْحانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ“ وجُمْلَةِ ”فَإنَّكم وما تَعْبُدُونَ“ الآيَةَ، والِاسْتِثْناءُ مُنْقَطِعٌ، قِيلَ: نَشَأ عَنْ قَوْلِهِ ”إنَّهم لَمُحْضَرُونَ“، والمَعْنى لَكِنَّ عِبادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ لا يُحْضَرُونَ، وقِيلَ: نَشَأ عَنْ قَوْلِهِ ”عَمّا يَصِفُونَ“ أيْ لَكِنَّ عِبادَ اللَّهِ المُخَلَصِينَ لا يَصِفُونَهُ بِذَلِكَ، وقِيلَ: مِن ضَمِيرِ ”وجَعَلُوا“ أيْ لَكِنَّ عِبادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ لا يَجْعَلُونَ ذَلِكَ. وهو مِن مَعْنى القَوْلِ الثّانِي، فالمُرادُ بِالعِبادِ المُخْلَصِينَ المُؤْمِنُونَ. والوَجْهُ عِنْدِي: أنْ يَكُونَ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا نَشَأ عَنْ قَوْلِهِ ”﴿سُبْحانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٥٩]“ فَهو مُرْتَبِطٌ بِهِ لِأنَّ ما يَصِفُونَ أفادَ أنَّهم يَصِفُونَ اللَّهَ بِأنَّ المَلائِكَةَ بَناتُهُ كَما دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﴿ألِرَبِّكَ البَناتُ﴾ [الصافات: ١٤٩] . والمَعْنى: لَكِنَّ المَلائِكَةَ عِبادُ اللَّهِ المُخْلَصِينَ، فالمُرادُ مِن ”﴿عِبادِ اللَّهِ المُخْلَصِينَ﴾“ المَلائِكَةُ، فَهَذِهِ الآيَةُ في مَعْنى قَوْلِهِ ﴿وقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ ولَدًا سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] .