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الصافات
١٥
١٥:٣٧
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥)
] وه ئهڵێن: ئهمه هیچ نیه تهنها جادوویهكی زۆر ئاشكرایهو محمد -
صلی الله علیه وسلم
- جادوو سیحری لێ كردووین.