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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 145
الصافات
١٤٥
١٤٥:٣٧
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥
۞ فَنَبَذۡنَٰهُ
ﲝ ﲞ
بِٱلۡعَرَآءِ
ﲟ
وَهُوَ
ﲠ
سَقِيمٞ
ﲡ
١٤٥
ﲢ
فطرحناه من بطن الحوت، وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناء، وهو ضعيف البدن.
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Tafsir Fathul Majid
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