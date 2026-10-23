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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 144
الصافات
١٤٤
١٤٤:٣٧
للبث في بطنه الى يوم يبعثون ١٤٤
لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٤
لَلَبِثَ
ﲖ
فِي
ﲗ
بَطۡنِهِۦٓ
ﲘ
إِلَىٰ
ﲙ
يَوۡمِ
ﲚ
يُبۡعَثُونَ
ﲛ
١٤٤
ﲜ
فلولا ما تقدَّم له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت، وتسبيحه،
وهو في بطن الحوت بقوله:
{لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
(21:87)
}، لمكث في بطن الحوت، وصار له قبرًا إلى يوم القيامة.
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