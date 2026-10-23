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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 138
الصافات
١٣٨
١٣٨:٣٧
وبالليل افلا تعقلون ١٣٨
وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٨
وَبِٱلَّيۡلِۚ
ﱶﱷ
أَفَلَا
ﱸ
تَعۡقِلُونَ
ﱹ
١٣٨
ﱺ
وإنكم -يا أهل
"مكة"
- لتمرون في أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت الصباح، وتمرون عليها ليلا. أفلا تعقلون، فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟
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Tafsir Fathul Majid
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