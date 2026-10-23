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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 129
الصافات
١٢٩
١٢٩:٣٧
وتركنا عليه في الاخرين ١٢٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٢٩
وَتَرَكۡنَا
ﱊ
عَلَيۡهِ
ﱋ
فِي
ﱌ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﱍ
١٢٩
ﱎ
وجعلنا لإلياس ثناءً جميلا في الأمم بعده. تحية من الله، وثناءٌ على إلياس. وكما جزينا إلياس الجزاء الحسن على طاعته، نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنه من عباد الله المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره.
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Tafsir Fathul Majid
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