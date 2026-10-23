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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 127
الصافات
١٢٧
١٢٧:٣٧
فكذبوه فانهم لمحضرون ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ
ﱁ
فَإِنَّهُمۡ
ﱂ
لَمُحۡضَرُونَ
ﱃ
١٢٧
ﱄ
فكذب قوم إلياس نبيهم، فليجمعنهم الله يوم القيامة للحساب والعقاب، إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله، فإنهم ناجون من عذابه.
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Tafsir Fathul Majid
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