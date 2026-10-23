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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 120
الصافات
١٢٠
١٢٠:٣٧
سلام على موسى وهارون ١٢٠
سَلَـٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٢٠
سَلَٰمٌ
ﲟ
عَلَىٰ
ﲠ
مُوسَىٰ
ﲡ
وَهَٰرُونَ
ﲢ
١٢٠
ﲣ
تحيةٌ لموسى وهارون من عند الله، وثناءٌ ودعاءٌ لهما بالسلامة من كل آفة، كما جزيناهما الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيمان والعمل. إنهما من عبادنا الراسخين في الإيمان.
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