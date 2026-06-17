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الصافات
١٢
١٢:٣٧
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ سهرت سوڕئهمێنێ له تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره، بهڵام ئهوان گاڵته به قسهكانی تۆ ئهكهن سهبارهت به زیندوو بوونهوه.