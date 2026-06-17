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الصافات
١٢
١٢:٣٧
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
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العربية
تفسير السعدي
{ بَلْ عَجِبْتَ }
يا أيها الرسول وأيها الإنسان، من تكذيب من كذب بالبعث، بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار،
{ و }
أعجب من إنكارهم وأبلغ منه، أنهم
{ يَسْخَرُونَ }
ممن جاء بالخبر عن البعث، فلم يكفهم مجرد الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحق.