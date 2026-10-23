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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 117
الصافات
١١٧
١١٧:٣٧
واتيناهما الكتاب المستبين ١١٧
وَءَاتَيْنَـٰهُمَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧
وَءَاتَيۡنَٰهُمَا
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲓ
ٱلۡمُسۡتَبِينَ
ﲔ
١١٧
ﲕ
وآتيناهما التوراة البينة، وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث به أنبياءه، وأبقينا لهما ثناءً حسنًا وذكرًا جميلا فيمن بعدهما.
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