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الصافات
١
١:٣٧
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 37:1إلى 37:4
أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في عبادتها صفوفًا متراصة، وبالملائكة تزجر السحاب وتسوقه بأمر الله، وبالملائكة تتلو ذكر الله وكلامه تعالى. إن معبودكم -أيها الناس- لواحد لا شريك له، فأخلصوا له العبادة والطاعة. ويقسم الله بما شاء مِن خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله، فالحلف بغير الله شرك.