سياسة الخصوصية

مؤسسة القرآن الكريم (التي تشمل Quran.com) هي منظمة غير ربحية 501(c)(3) تسعى إلى تمكين كل إنسان من الاستفادة من القرآن الكريم. تقدر مؤسسة القرآن الكريم وتحترم خصوصية جميع مستخدمينا.
نقوم بجمع معلومات شخصية معينة من المستخدمين الذين يختارون إنشاء حساب على موقع Quran.com. قد تتضمن هذه المعلومات:
عنوان البريد الإلكتروني : نجمع عنوان بريدك الإلكتروني لتسهيل عملية إنشاء الحساب ولأغراض الاتصال المتعلقة بحسابك ، بما في ذلك استرداد الحساب وإشعارات الأمان.
نستخدم المعلومات الشخصية التي نجمعها للأغراض التالية:
نجمع المعلومات التي يرسلها متصفحك عندما تزور خدمتنا ("بيانات السجل"). قد تتضمن بيانات السجل هذه معلومات مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ("IP") لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ونوع المتصفح، وإصدار المتصفح، وصفحات خدمتنا التي تزورها، ووقت وتاريخ زيارتك، والوقت الذي تقضيه على تلك الصفحات وغيرها من الإحصائيات.
قد نستخدم عنوان بريدك الإلكتروني لنرسل لك تحديثات مهمة أو رسائل إخبارية أو إخطارات تتعلق بخدماتنا أو محتوانا وما إلى ذلك. سيكون لديك القدرة على إلغاء الاشتراك من هذه الاتصالات في أي وقت.
حق الوصول: يحق لك أن تطلب من مؤسسة القرآن الكريم نسخًا من بياناتك الشخصية. قد نفرض عليك رسومًا رمزية مقابل هذه الخدمة.
حق التصحيح : من حقك أن تطلب من مؤسسة القرآن الكريم تصحيح أي معلومة ترى أنها غير دقيقة. كما يحق لك أن تطلب من مؤسسة القرآن الكريم استكمال المعلومات التي ترى أنها غير كاملة.
الحق في المحو: يحق لك أن تطلب من مؤسسة القرآن الكريم محو بياناتك الشخصية، بشروط معينة.
الحق في تقييد المعالجة: يحق لك أن تطلب من مؤسسة القرآن الكريم تقييد معالجة بياناتك الشخصية، في ظل ظروف معينة.
الحق في الاعتراض على المعالجة : لديك الحق في الاعتراض على معالجة مؤسسة القرآن الكريم لبياناتك الشخصية، في ظل ظروف معينة.
الحق في نقل البيانات : من حقك أن تطلب من مؤسسة القرآن الكريم نقل البيانات التي جمعناها إلى مؤسسة أخرى، أو إليك مباشرة، بشروط معينة .
نتخذ التدابير المناسبة لحماية معلوماتك الشخصية من الوصول غير المصرح به أو التغيير أو الكشف أو الإتلاف. نحن نستخدم بروتوكولات أمان متوافقة مع معايير الصناعة ونستخدم الضمانات المادية والإلكترونية والإدارية لضمان سرية وسلامة بياناتك.
نحن لا نبيع أو نتاجر أو نؤجر معلوماتك الشخصية لأطراف ثالثة.
نحن نستخدم تحليلات جوجل (Google Analytics) لضمان استمرار الموقع في العمل كما هو متوقع ولمعرفة الميزات التي يجب تحديد أولويات العمل عليها، وما إلى ذلك. هذه المعلومات مجهولة الهوية ولا نتتبعها مرة أخرى إلى أي فرد معين.
لضمان خصوصيتك والتحكم في معلوماتك الشخصية، نقدم عملية حذف حساب مباشرة. عندما تختار حذف حسابك، ستتم إزالة جميع البيانات الشخصية المرتبطة تلقائيًا وبشكل دائم من أنظمتنا. يمكنك بدء حذف الحساب من خلال الوصول إلى صفحة ملفك الشخصي. بمجرد بدء الحذف، سيتم حذف بياناتك الشخصية بأمان من خوادمنا في غضون إطار زمني معقول.
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