[ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ] ئایا بۆ بیر ناكەنەوەو تێناڕوانن لە نەفسی خۆیان خوای گەورە چۆن دروستی كردوون [ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى ] وە خوای گەورە ئاسمانەكان و زەویەكان و ئەوەی لە نێوانیاندایە دروستی نەكردووە ئیللا بە حەق و دادپەروەری و حیكمەت نەبێ، وە كاتێكی دیاریكراویشی هەیە كە كەی كۆتایی پێ دێت كە ڕۆژی قیامەتە [ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (٨) ] وە بە دڵنیایى زۆرێك لە خەڵكی سەبارەت بە گەیشتن بە خوای گەورە لە ڕۆژی قیامەتدا بێباوەڕن و باوەڕیان بە قیامەت و زیندوو بوونەوە نییە .