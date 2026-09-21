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Tafsir Fathul Majid التفسير: الروم آية 6
الروم
٦
٦:٣٠
وعد الله لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦
وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦
وَعۡدَ
ﱁ
ٱللَّهِۖ
ﱂﱃ
لَا
ﱄ
يُخۡلِفُ
ﱅ
ٱللَّهُ
ﱆ
وَعۡدَهُۥ
ﱇ
وَلَٰكِنَّ
ﱈ
أَكۡثَرَ
ﱉ
ٱلنَّاسِ
ﱊ
لَا
ﱋ
يَعۡلَمُونَ
ﱌ
٦
ﱍ
وعد الله المؤمنين وعدًا جازمًا لا يتخلف، بنصر الروم النصارى على الفرس الوثنيين، ولكن أكثر كفار
«مكة»
لا يعلمون أن ما وعد الله به حق، وإنما يعلمون ظواهر الدنيا وزخرفها، وهم عن أمور الآخرة وما ينفعهم فيها غافلون، لا يفكرون فيها.
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