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الروم
٥٦
٥٦:٣٠
وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهاذا يوم البعث ولاكنكم كنتم لا تعلمون ٥٦
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَـٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَـٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٦
وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ
ٱلۡعِلۡمَ
وَٱلۡإِيمَٰنَ
لَقَدۡ
لَبِثۡتُمۡ
فِي
كِتَٰبِ
ٱللَّهِ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
ٱلۡبَعۡثِۖ
فَهَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡبَعۡثِ
وَلَٰكِنَّكُمۡ
كُنتُمۡ
لَا
تَعۡلَمُونَ
٥٦
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بالله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين:
لقد مكثتم فيما كتب الله مما سبق في علمه من يوم خُلقتم إلى أن بُعثتم، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، فأنكرتموه في الدنيا، وكذَّبتم به.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٥٦:٣٠
وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به؛ لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة. ابن عاشور:21/131.
السؤال: لماذا عطف الإيمان على العلم في الآية الكريمة؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=30_56
#وقفة_تدبرية
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٠
Abdel-Minem Mustafa
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قبل ٧ سنوات
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المراجع
آية ٢٦:٣٨، ١:٨٨، ١:٥٦، ٢١:٣٧، ١٥:٤٠، ٢٠:٥٠، ١٨:٤٠، ٥٦:٣٠، ٣٩:١٩، ٣٤:٥٠، ١:١٠١-٣، ٧:٤٢، ١٨:٩، ٩:٦٤، ٣٢:٤٠، ١٤:٨٢-١٥، ٨٧:٤، ١:٦٩-٣، ٤٢:٥٠، ١٥:٢٠
Allah gives 20 different names for the Day of Judgement in the Quran! About this, Imam al-Qurtubi said:
'Anything that is great has a many descriptions and names; this was part of the oral tradition of the Arabs. Consider how important the sword is to them, and how beneficial they would consider it to be in their lives. They have five hundred names for it! Because of how important the Day of Resurrection is, and how plentiful its terrors are, All...
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