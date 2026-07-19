تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الروم
٥١
٥١:٣٠
ولين ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ٥١
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًۭا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّۭا لَّظَلُّوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ ٥١
وَلَئِنۡ
أَرۡسَلۡنَا
رِيحٗا
فَرَأَوۡهُ
مُصۡفَرّٗا
لَّظَلُّواْ
مِنۢ
بَعۡدِهِۦ
يَكۡفُرُونَ
٥١
ولئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحًا مفسدة، فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الريح، فصار من بعد خضرته مصفرًا، لمكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Dr Maryam Fayyaz
تابع
قبل ٣٢ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٥١:٣٠
Bismillah
I pause and look at the world around me. I see the gentle wind swaying the trees, carrying clouds that will soon quench the thirsty earth. Life feels easy, blessings obvious. In these moments, my heart feels light, grateful, almost certain that all is as it should be. But then, I remember the verse: “And if We were to send a wind, and they saw their crops turn yellow, they would fall into disbelief.”
It strikes me how fragile the hum...
عرض المزيد
١٣
٠
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية