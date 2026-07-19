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الروم
٤٦
٤٦:٣٠
ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٤٦
وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍۢ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٤٦
وَمِنۡ
ءَايَٰتِهِۦٓ
أَن
يُرۡسِلَ
ٱلرِّيَاحَ
مُبَشِّرَٰتٖ
وَلِيُذِيقَكُم
مِّن
رَّحۡمَتِهِۦ
وَلِتَجۡرِيَ
ٱلۡفُلۡكُ
بِأَمۡرِهِۦ
وَلِتَبۡتَغُواْ
مِن
فَضۡلِهِۦ
وَلَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ
٤٦
ومن آيات الله الدالة على أنه الإله الحق وحده لا شريك له وعلى عظيم قدرته إرسال الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب، فتستبشر بذلك النفوس; وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته، ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها; فعل الله ذلك من أجل أن تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
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آية ٤٦:٣٠
فيُنَزِّل عليكم من رحمته مطرًا تحيا به البلاد والعباد، وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد، والجالبة لأرزاقهم؛ فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة. السعدي:643.
السؤال: كيف يتأثر المسلم عندما يتذوق رحمة الله -سبحانه وتعالى-؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=30_46
#وقفة_تدبرية
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Rayaan Shafi
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قبل ٥ أسابيع
·
المراجع
آية ٤٦:٣٠
I was sitting on a bench, and the wind was stronger than usual as it was blowing into my face, but I was enjoying that.
I reflected that the way that I faced the wind is also the way that I should face life. I should let life softly touch me, the way that I allowed the strong winds to softly filter through me. I don't have to resist what's coming. I don't always have to be so alert or defensive. I don't have to try to seem as if I am greater, sm...
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١٥
Sarah R
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قبل ٤ سنوات
·
المراجع
آية ٤٦:٣٠
وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍۢ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
And one of His signs is that He sends the winds, ushering in good news ˹of rain˺ so that He may give you a taste of His mercy, and that ships may sail by His command, and that you may seek His bounty, and perhaps you will be grateful. (30:46)
Raindrops fall, giving...
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Umar Shariff
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٤٦:٣٠
Have you tasted it?
وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ
'...so that He may give you a taste of His mercy,..' (Qur'aan 30:46)
Some love to pray longer & Some see it as a burden
Some enjoy reading the Qur'aan & Some think it to be boring
Some constantly remember Allah & Some always need a reminder
Some give charity seeking His face without hesitation & Some cringe every time
Some look forward to meeting Allah in their Qiyaam every night & Som...
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٢
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