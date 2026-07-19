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الروم
٤٥
٤٥:٣٠
ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ٤٥
لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٥
لِيَجۡزِيَ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
مِن
فَضۡلِهِۦٓۚ
إِنَّهُۥ
لَا
يُحِبُّ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
٤٥
ليجزي الله الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه. إنه لا يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليهم.
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٥:٣٠
ومع هذا هو العادل فيهم؛ الذي لا يجور. ابن كثير: 3/420.
السؤال: هل يترتب على عدم المحبة تسويغ الظلم؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=30_45
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