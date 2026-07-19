تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الروم
٣٧
٣٧:٣٠
اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٣٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣٧
أَوَلَمۡ
يَرَوۡاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَبۡسُطُ
ٱلرِّزۡقَ
لِمَن
يَشَآءُ
وَيَقۡدِرُۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣٧
أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء امتحانًا، هل يشكر أو يكفر؟ ويضيِّقه على من يشاء اختبارًا، هل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق لآيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله ورحمته.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
J Yousef
تابع
قبل ٨ سنوات
·
المراجع
آية ٣٩:٣٤، ٣٧:٣٠، ٢٤٥:٢، ٣٦:٣٤، ٦٢:٢٩، ٥٢:٣٩، ١٢:٤٢، ٢٦:١٣، ٣٠:١٧
تم النشر فى
The 99 Names of Allah
He is Al-Baasit - the Expander - who can remove even the traces of any constriction we may have felt. The key is to know that after every hardship is ease, as promised in the Qur’an. The Prophet Yusuf alayhi as-salaam (peace be upon him) had to be thrown in a well before coming into the care of the Minister. He had to be put in prison before he was given power and reunited with his family. But he understood that it was from God Almighty and was a...
عرض المزيد
٧
١
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية