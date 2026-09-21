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Tafsir Fathul Majid التفسير: الروم آية 3
الروم
٣
٣:٣٠
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٣
فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣
فِيٓ
ﲠ
أَدۡنَى
ﲡ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲢ
وَهُم
ﲣ
مِّنۢ
ﲤ
بَعۡدِ
ﲥ
غَلَبِهِمۡ
ﲦ
سَيَغۡلِبُونَ
ﲧ
٣
ﲨ
غَلَبت فارسُ الرومَ في أدنى أرض
"الشام"
إلى
"فارس"
، وسوف يَغْلِب الرومُ الفرسَ في مدة من الزمن، لا تزيد على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس. والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء، ويخذل من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالَب، الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق ذلك فغَلَبَت الرومُ الفرسَ بعد سبع سنين، وفرح المسلمون بذلك؛ لكون الروم أهل كتاب وإن حرَّفوه.
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