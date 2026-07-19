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الروم
١٥
١٥:٣٠
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ١٥
فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍۢ يُحْبَرُونَ ١٥
فَأَمَّا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
فَهُمۡ
فِي
رَوۡضَةٖ
يُحۡبَرُونَ
١٥
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٥:٣٠
(يحبرون): يتبين عليهم أثر النعيم، وقال يحيى بن أبي كثير -(في روضة يحبرون)- قال: "السماع في الجنة"، وقاله الأوزاعي؛ قال: "إذا أخذ أهل الجنة في السماع لم تبق شجرة في الجنة إلا رددت الغناء بالتسبيح والتقديس". القرطبي:16/406.
السؤال: من خلال الآية بيِّن كيف يكون حال المؤمن في الجنة.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=30_15
#وقفة_تدبرية
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