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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 6
الرعد
٦
٦:١٣
ويستعجلونك بالسيية قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ٦
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَـٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍۢ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٦
وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱁ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱂ
قَبۡلَ
ﱃ
ٱلۡحَسَنَةِ
ﱄ
وَقَدۡ
ﱅ
خَلَتۡ
ﱆ
مِن
ﱇ
قَبۡلِهِمُ
ﱈ
ٱلۡمَثُلَٰتُۗ
ﱉﱊ
وَإِنَّ
ﱋ
رَبَّكَ
ﱌ
لَذُو
ﱍ
مَغۡفِرَةٖ
ﱎ
لِّلنَّاسِ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
ظُلۡمِهِمۡۖ
ﱑﱒ
وَإِنَّ
ﱓ
رَبَّكَ
ﱔ
لَشَدِيدُ
ﱕ
ٱلۡعِقَابِ
ﱖ
٦
ﱗ
ويستعجلك المكذِّبون بالعقوبة التي لم أعاجلهم بها قبل الإيمان الذي يرجى به الأمان والحسنات، وقد مضت عقوبات المكذبين مِن قبلهم، فكيف لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك -أيها الرسول- لَذو مغفرة لذنوبِ مَن تاب مِن ذنوبه من الناس على ظلمهم، يفتح لهم باب المغفرة، ويدعوهم إليها، وهم يظلمون أنفسهم بعصيانهم ربهم، وإن ربك لشديد العقاب على مَن أصرَّ على الكفر والضلال ومعصية الله.
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