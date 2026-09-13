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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 41
الرعد
٤١
٤١:١٣
اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ٤١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤١
أَوَلَمۡ
ﲽ
يَرَوۡاْ
ﲾ
أَنَّا
ﲿ
نَأۡتِي
ﳀ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳁ
نَنقُصُهَا
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
أَطۡرَافِهَاۚ
ﳄﳅ
وَٱللَّهُ
ﳆ
يَحۡكُمُ
ﳇ
لَا
ﳈ
مُعَقِّبَ
ﳉ
لِحُكۡمِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَهُوَ
ﳌ
سَرِيعُ
ﳍ
ٱلۡحِسَابِ
ﳎ
٤١
ﳏ
أو لم يبصر هؤلاء الكفار أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وذلك بفتح المسلمين بلاد المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين؟ والله سبحانه يحكم لا معقِّب لحكمه وقضائه، وهو سريع الحساب، فلا يستعجلوا بالعذاب; فإن كل آت قريب.
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