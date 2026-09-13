{كهمكردنی زهوی } [ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ] ئایا كافرانى مهككه نابینن كه ئێمه زهوی كهم ئهكهین و له لایهكانهوه تهسكی ئهكهینهوه لێیان بهوهی كه ڕۆژ به ڕۆژ دێ و شار فهتح ئهكرێ و ئهكهوێته ژێر دهستی موسڵمان و ژیان لهوان تهسك ئهبێت، یاخود مهبهست ئهوهیه به مردنی زانایان زهوی وێران و كاول ئهبێت، یاخود به زوڵم و ستهمی فهرمانڕهوایان زهوی وێران ئهبێت [ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ] وه خوای گهوره خۆی بڕیار ئهدات وه كهس نیه له پاش بڕیاری خوای گهوره هیچ بڕیارێكی تر بدات و بڕیاری خوای گهوره ههڵوهشێنێتهوه یان بیگۆڕێت [ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١) ] وه لێپرسینهوهی خوای گهوره زۆر خێرایه.