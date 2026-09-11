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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 4
الرعد
٤
٤:١٣
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ٤
وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌۭ مُّتَجَـٰوِرَٰتٌۭ وَجَنَّـٰتٌۭ مِّنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَزَرْعٌۭ وَنَخِيلٌۭ صِنْوَانٌۭ وَغَيْرُ صِنْوَانٍۢ يُسْقَىٰ بِمَآءٍۢ وَٰحِدٍۢ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٤
وَفِي
ﲎ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲏ
قِطَعٞ
ﲐ
مُّتَجَٰوِرَٰتٞ
ﲑ
وَجَنَّٰتٞ
ﲒ
مِّنۡ
ﲓ
أَعۡنَٰبٖ
ﲔ
وَزَرۡعٞ
ﲕ
وَنَخِيلٞ
ﲖ
صِنۡوَانٞ
ﲗ
وَغَيۡرُ
ﲘ
صِنۡوَانٖ
ﲙ
يُسۡقَىٰ
ﲚ
بِمَآءٖ
ﲛ
وَٰحِدٖ
ﲜ
وَنُفَضِّلُ
ﲝ
بَعۡضَهَا
ﲞ
عَلَىٰ
ﲟ
بَعۡضٖ
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأُكُلِۚ
ﲢﲣ
إِنَّ
ﲤ
فِي
ﲥ
ذَٰلِكَ
ﲦ
لَأٓيَٰتٖ
ﲧ
لِّقَوۡمٖ
ﲨ
يَعۡقِلُونَ
ﲩ
٤
ﲪ
وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضًا، منها ما هو طيِّب يُنبتُ ما ينفع الناس، ومنها سَبِخة مِلْحة لا تُنبت شيئًا، وفي الأرض الطيبة بساتين من أعناب، وجعل فيها زروعًا مختلفة ونخيلا مجتمعًا في منبت واحد، وغير مجتمع فيه، كل ذلك في تربة واحدة، ويشرب من ماء واحد، ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك، فهذا حلو وهذا حامض، وبعضها أفضل من بعض في الأكل، إن في ذلك لَعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه.
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