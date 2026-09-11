تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 38
الرعد
٣٨
٣٨:١٣
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب ٣٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًۭا وَذُرِّيَّةًۭ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍۢ كِتَابٌۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
ﲍ
أَرۡسَلۡنَا
ﲎ
رُسُلٗا
ﲏ
مِّن
ﲐ
قَبۡلِكَ
ﲑ
وَجَعَلۡنَا
ﲒ
لَهُمۡ
ﲓ
أَزۡوَٰجٗا
ﲔ
وَذُرِّيَّةٗۚ
ﲕﲖ
وَمَا
ﲗ
كَانَ
ﲘ
لِرَسُولٍ
ﲙ
أَن
ﲚ
يَأۡتِيَ
ﲛ
بِـَٔايَةٍ
ﲜ
إِلَّا
ﲝ
بِإِذۡنِ
ﲞ
ٱللَّهِۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أَجَلٖ
ﲢ
كِتَابٞ
ﲣ
٣٨
ﲤ
وإذا قالوا:
ما لك -أيها الرسول- تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلا من البشر وجعلنا لهم أزواجًا وذرية،
وإذا قالوا:
لو كان رسولا لأتى بما طلبنا من المعجزات، فليس في وُسْع رسولٍ أن يأتي بمعجزةٍ أرادها قومه إلا بإذن الله. لكل أمر قضاه الله كتاب وأجل قد كتبه الله عنده، لا يتقدم ولا يتأخر.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.