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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 33
الرعد
٣٣
٣٣:١٣
افمن هو قايم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبيونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍۢ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
أَفَمَنۡ
ﲯ
هُوَ
ﲰ
قَآئِمٌ
ﲱ
عَلَىٰ
ﲲ
كُلِّ
ﲳ
نَفۡسِۭ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
كَسَبَتۡۗ
ﲶﲷ
وَجَعَلُواْ
ﲸ
لِلَّهِ
ﲹ
شُرَكَآءَ
ﲺ
قُلۡ
ﲻ
سَمُّوهُمۡۚ
ﲼﲽ
أَمۡ
ﲾ
تُنَبِّـُٔونَهُۥ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
لَا
ﳁ
يَعۡلَمُ
ﳂ
فِي
ﳃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳄ
أَم
ﳅ
بِظَٰهِرٖ
ﳆ
مِّنَ
ﳇ
ٱلۡقَوۡلِۗ
ﳈﳉ
بَلۡ
ﳊ
زُيِّنَ
ﳋ
لِلَّذِينَ
ﳌ
كَفَرُواْ
ﳍ
مَكۡرُهُمۡ
ﳎ
وَصُدُّواْ
ﳏ
عَنِ
ﳐ
ٱلسَّبِيلِۗ
ﳑﳒ
وَمَن
ﳓ
يُضۡلِلِ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
فَمَا
ﳖ
لَهُۥ
ﳗ
مِنۡ
ﳘ
هَادٖ
ﳙ
٣٣
ﳚ
أفمن هو قائم على كل نفس يُحصي عليها ما تعمل، أحق أن يعبد، أم هذه المخلوقات العاجزة؟ وهم -من جهلهم- جعلوا لله شركاء مِن خَلْقه يعبدونهم، قل لهم -أيها الرسول-: اذكروا أسماءهم وصفاتهم، ولن يجدوا من صفاتهم ما يجعلهم أهلا للعبادة، أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم، أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون لهم حقيقة. بل حسَّن الشيطان للكفار قولهم الباطل وصدَّهم عن سبيل الله. ومَن لم يوفِّقه الله لهدايته فليس له أحد يهديه، ويوفقه إلى الحق والرشاد.
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