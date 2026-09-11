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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 3
الرعد
٣
٣:١٣
وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ٣
وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَـٰرًۭا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ ٣
وَهُوَ
ﱲ
ٱلَّذِي
ﱳ
مَدَّ
ﱴ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱵ
وَجَعَلَ
ﱶ
فِيهَا
ﱷ
رَوَٰسِيَ
ﱸ
وَأَنۡهَٰرٗاۖ
ﱹﱺ
وَمِن
ﱻ
كُلِّ
ﱼ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﱽ
جَعَلَ
ﱾ
فِيهَا
ﱿ
زَوۡجَيۡنِ
ﲀ
ٱثۡنَيۡنِۖ
ﲁﲂ
يُغۡشِي
ﲃ
ٱلَّيۡلَ
ﲄ
ٱلنَّهَارَۚ
ﲅﲆ
إِنَّ
ﲇ
فِي
ﲈ
ذَٰلِكَ
ﲉ
لَأٓيَٰتٖ
ﲊ
لِّقَوۡمٖ
ﲋ
يَتَفَكَّرُونَ
ﲌ
٣
ﲍ
وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة، وهيأها لمعاشكم، وجعل فيها جبالا تُثبِّتُها وأنهارًا لشربكم ومنافعكم، وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين، فكان منها الأبيض والأسود والحلو والحامض، وجعل الليل يغطي النهار بظلمته، إن في ذلك كله لَعظات لقوم يتفكرون فيها، فيتعظون.
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