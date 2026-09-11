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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 27
الرعد
٢٧
٢٧:١٣
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ٢٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٧
وَيَقُولُ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
كَفَرُواْ
ﳃ
لَوۡلَآ
ﳄ
أُنزِلَ
ﳅ
عَلَيۡهِ
ﳆ
ءَايَةٞ
ﳇ
مِّن
ﳈ
رَّبِّهِۦۚ
ﳉﳊ
قُلۡ
ﳋ
إِنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
يُضِلُّ
ﳎ
مَن
ﳏ
يَشَآءُ
ﳐ
وَيَهۡدِيٓ
ﳑ
إِلَيۡهِ
ﳒ
مَنۡ
ﳓ
أَنَابَ
ﳔ
٢٧
ﳕ
ويقول الكفار عنادًا:
هلا أُنزل على محمد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى.
قل لهم:
إن الله يضل مَن يشاء من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزات، ويهدي إلى دينه الحق مَن رجع إليه وطلب رضوانه.
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